Argentina, nuova obbligazione di Ypf per investire a Vaca Muerta

La compagnia petrolifera argentina Ypf lunedì emette sul mercato nazionale un'obbligazione da almeno 100 milioni di dollari - estendibile fino a 150 milioni - per finanziare i suoi investimenti nei giacimenti di Vaca Muerta.

Lo strumento, che ha una durata di quattro anni (fine 2028), può essere sottoscritto in due tranche, e sarà ripagato interamente alla scadenza.

Con l'iniezione di liquidità, Ypf punta a quadruplicare il suo valore in quattro anni, secondo la strategia del suo presidente e amministratore delegato, Horacio Marin.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA