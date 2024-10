Anitta registra una nuova samba per il carnevale di Rio

La star del funk brasiliano Anitta ha partecipato alla registrazione della samba scelta dall'Unidos da Tijuca, una delle scuole di samba più famose di Rio de Janeiro, per il Carnevale del prossimo anno.

Anitta è anche una degli autori della musica composta insieme ad altri famosi cantanti brasiliani come Feyjão. Parte della registrazione è stata trasmessa dalla scuola di samba sulle sue reti sociali. La musica sarà la colonna sonora della sfilata dell'Unidos da Tijuca nel Sambodromo di Rio de Janeiro durante l'evento più famoso del paese, il Carnevale che riunisce milioni di persone non solo dal Brasile ma dal mondo intero.

La musica di Anitta ha superato una selezione che ha visto la partecipazione di undici composizioni diverse. Felice di questa vittoria, la star del funk ha già chiarito però che non ha intenzione di cantare durante la sfilata. "Non ho la voce per questo", ha detto ai suoi fan.



