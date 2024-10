X paga la multa in Brasile ma su un conto bancario sbagliato

La piattaforma X in Brasile non può ancora essere sbloccata perché il giudice Alexandre de Moraes della Corte Suprema (Stf) ha dichiarato che la società di Elon Musk ha pagato la multa dovuta di 4,77 milioni di euro (28,6 milioni di reais) su conto bancario sbagliato.

L'importo è stato depositato su un conto presso la Caixa Economica Federal e non sul conto giudiziario presso il Banco do Brasil. "Il deposito di 28,6 milioni di reais non è stato effettuato correttamente sul conto collegato a questo processo nonostante la sua esistenza fosse pienamente nota all'imputato visti i blocchi e i depositi effettuati in precedenza", ha affermato Moraes. Il giudice ha ordinato alla Caixa Economica Federal di spostare il denaro sul conto corretto. La segreteria della Corte Suprema brasiliana dovrà poi confermare l'avvenuto trasferimento.

Ma l'iter non si conclude qui. La documentazione dovrà essere inoltrata poi all'ufficio del Procuratore Generale della Repubblica perché dia il suo parere. Solo dopo questa fase Moraes deciderà se sbloccare o meno la piattaforma, sospesa dallo scorso 30 agosto.



