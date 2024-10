Petro, la scoperta di gas in Colombia finanzierà la transizione

Dopo l'annuncio della scoperta di un nuovo mega giacimento di gas che potrebbe garantire l'autosufficienza energetica alla Colombia nei prossimi decenni il presidente Gustavo Petro ha insistito ad ogni modo che il futuro del Paese è nelle energie rinnovabili.

"Il gas non è il futuro, è semplicemente il presente, e il gas del presente deve finanziare la transizione energetica che è ciò che diminuisce il costo dell'energia", ha affermato Petro in un post su X commentando l'annuncio di Petrobras e Ecopetrol sulla scoperta del giacimento di Sirius, nel Mar dei Caraibi.

Il presidente ha precisato quindi di non aver firmato durante il suo governo nuove concessioni di esplorazione perché "quelle esistenti sono in corso e sono sufficienti". "La recente scoperta dimostra che il governo non si era sbagliato", ha aggiunto, insistendo poi sul fatto che solo grazie alle energie rinnovabili si riuscirà ad abbattere il costo della bolletta energetica. "Il gas non è la fonte più economica di energia e un Paese si sviluppa diminuendo il suo costo", ha affermato in tal senso.



