Perù, salta l'intesa al Congresso sul reato di terrorismo urbano

l Congresso peruviano la notte scorsa non ha raggiunto il consenso sul progetto di legge per introdurre nel Codice penale il reato di "terrorismo urbano". La sessione plenaria è stata dunque sospesa in modo che la proposta, avanzata dal governo della presidente Dina Boluarte, potesse tornare in commissione per venire approfondita meglio.

Il titolare della commissione Giustizia, Isaac Mita, ha affermato che il gruppo di lavoro raccoglierà contributi e suggerimenti per migliorare l'iniziativa.

"Questo tema è qualcosa di serio e non si tratta di gestirlo emotivamente o per interesse, ma di ricercare la pace sociale e proteggere la vita delle persone, quindi chiedo un quarto intervallo per sviluppare meglio questa proposta", ha detto Mita.

Il disegno di legge sul terrorismo urbano - ideato contro l'ondata di estorsioni e omicidi su commissione - prevede un massimo di 30 anni di carcere e si applica a chi commette almeno due reati in una manifestazione generando "ansia nella popolazione o in un settore di essa con l'obiettivo di ottenere un vantaggio o un beneficio economico". Inoltre, inasprisce le pene detentive per i reati di estorsione, omicidio su commissione e rapimento.



