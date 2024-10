Musk paga le multe in Brasile e chiede la riattivazione di X

Si avvia verso una conclusione il braccio di ferro in corso da mesi tra il magnate sudafricano Elon Musk e la giustizia brasiliana che cerca di porre limiti alla disinformazione propagata attraverso profili anonimi sulla piattaforma X. Il social network di proprietà del tycoon della tecnologia ha informato oggi la Corte suprema (Stf) di aver adempiuto al pagamento di tutte le multe comminategli per un totale di 4,76 milioni di euro e ha presentato una richiesta formale per la sua riattivazione.

Il pagamento di queste multe era l'ultima esigenza imposta dal giudice Alexandre de Moraes per riattivare la piattaforma bloccata in Brasile da agosto per essersi opposta alle sanzioni comminate dalla Corte Suprema a partire dal rifiuto di sospendere account che propagavano disinformazione.



