In Venezuela 7 manifestanti minorenni a processo senza sconti

Un gruppo di sette adolescenti, arrestati nel contesto delle proteste contro la controversa rielezione di Nicolás Maduro alle presidenziali del 28 luglio, saranno processati "senza alcun beneficio procedurale" dopo essere passati per un'udienza preliminare nello stato di Carabobo: lo denuncia l'Ong 'Justicia, encuentro y perdón' (Jep), che monitora sei dei sette casi.

I minori, nonostante "si siano dichiarati innocenti, sono stati accusati dei crimini di terrorismo e incitamento all'odio", hanno riferito gli attivisti.

"Esortiamo le autorità del sistema giudiziario a rivedere questi casi, applicando garanzie di giusto processo e rispetto dei loro diritti umani. È assolutamente condannabile che giovani che non hanno commesso alcun reato siano criminalizzati, causando gravi lesioni al loro presente e futuro", ha affermato Jep, che ha chiesto per loro la "piena e immediata libertà".





