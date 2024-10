Il discorso di Milei all'Onu preso dalla serie Usa 'West Wing'

Troppe coincidenze per essere una casualità. Una parte del discorso pronunciato dal presidente ultraliberista Javier Milei all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite appare estratta direttamente dalla acclamata serie statunitense, West Wing, andata in onda tra il 1999 e il 2006 e conosciuta in Italia come 'Tutti gli uomini del presidente'.

Ad accorgersene per primo in Argentina è stato il giornalista Carlos Pagni, che ha messo a confronto il discorso pronunciato da Martin Sheen - nelle vesti del presidente Usa, Josiah Bartlet - di fronte al suo staff nella sala ovale della Casa Bianca, con l'intervento del leader ultraliberista argentino nel palazzo di vetro dell'Onu.

Le parole pronunciate da Milei risultano effettivamente identiche a quelle recitate da Sheen nel 15mo capitolo della quarta stagione della serie: "Crediamo nella libertà di espressione per tutti; crediamo nella libertà di culto per tutti; Crediamo nel libero scambio per tutti e crediamo in un governo limitato, per tutti. E poiché in questi tempi ciò che accade in un paese ha un impatto rapido sugli altri, crediamo che tutti i popoli dovrebbero vivere liberi dalla tirannia e dall'oppressione, sia essa sotto forma di oppressione politica, schiavitù economica o fanatismo religioso. Questa idea fondamentale non dovrebbe rimanere mera parola, dev'essere supportato da fatti, diplomaticamente, economicamente e materialmente".

Un altro riconosciuto giornalista argentino, Hugo Alconada Mon, aveva già rivelato in precedenza che il principale consigliere di Milei e presumibilmente anche suo ghost-writer, l'assessore nell'ombra Santiago Caputo, è un vero e proprio fan della serie West Wing e del suo sceneggiatore Aaron Sorkin, e che pretende anche dai suoi collaboratori che la studino a fondo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA