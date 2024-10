El Salvador: con Bukele verso +117% bilancio Difesa in 6 anni

Il bilancio della Difesa di El Salvador registrerà un aumento complessivo del 117% tra il 2019, anno in cui il presidente Nayib Bukele è entrato in carica, e il 2025 se il il progetto di spesa presentato per il 2025 sarà approvato: lo ripotano i media.

Il ministero l'anno prossimo disporrebbe così di 314 milioni di dollari, quasi 53 milioni in più rispetto al 2024, vale a dire il bilancio della Difesa più grande della storia del Paese, che ha registrato un aumento continuo negli ultimi anni.

Dopo i 145 milioni assegnati nel 2019, nel 2020 ne ha ricevuti 220,3, nel 2021 altri 220 milioni, 256 milioni nel 2022, altri 250,6 milioni nel 2023 e 261,4 milioni quest'anno.

Allo stesso tempo, altri portafogli subiranno tagli notevoli entro l'anno prossimo, come la Sanità, con 900 milioni in meno, e l'Istruzione, con 31 milioni in meno.



