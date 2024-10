Bolivia, Morales respinge le accuse di stupro e tratta

L'ex presidente della Bolivia, Evo Morales, ha respinto le accuse mosse dalla giustizia contro di lui per tratta, contrabbando e stupro denunciando a sua volta si tratta di una "ulteriore manovra" del presidente Luis Arce che punta ad estrometterlo dalle elezioni presideniali del 2025.

Lo ha dichiarato in una conferenza stampa convocata oggi a Cochabamba, capitale dell'omonimo dipartimento boliviano, dove ha assicurato che "si tratta di un caso già indagato e chiuso dalla giustizia".

"Già nel 2020, (l'ex presidente Jeanine) Añez mi ha perseguito per questi fatti e la giustizia ha concluso che non c'era nulla, ecco il documento del 10 dicembre 2020", ha affermato Morales esibendo una presunta copia della sentenza di assoluzione.

Secondo il leader e fondatore del Movimento per il Socialismo (Mas) le quattro inchieste simultanee avviate dalla magistratura nei suoi confronti rappresentano una rappresaglia dell'esecutivo in risposta alla marcia di protesta da lui convocata a settembre.

"Dopo la Marcia per Salvare la Bolivia hanno attivato contemporaneamente 4 procedimenti penali, è una campagna sporca che ha l'obiettivo di annullare politicamente qualsiasi opzione elettorale che rappresenti un'alternativa per uscire dalla crisi economica", ha detto.

Morales punta a ripresentarsi alle presidenziali del 2025 e a competere contro l'ex delfino Arce - suo ministro dell'Economia dal 2006 al 2017 - accusato di aver tradito la causa del Mas e di essere il responsabile dell'attuale crisi economica in Bolivia.



