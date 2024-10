Time, ministra brasiliana Franco tra i 100 giovani più influenti

La ministra per l'Uguaglianza razziale brasiliana, Anielle Franco, è stata eletta da Time tra le 100 personalità della nuova generazione più influenti del mondo.

"Attraverso il suo lavoro con l'Istituto Marielle Franco, dà voce agli oppressi ed è una forte sostenitrice dell'istruzione e dei diritti umani. La storia di Anielle è una storia di trionfo sulle avversità", si legge nel profilo pubblicato su Time e firmato dalla ministra dei Popoli indigeni, Sonia Guajajara.

L'elenco dei giovani ("Time 100 next") è composto da coloro che "non aspettano molto nella vita per lasciare il segno", spiega la rivista americana.

"È un onore essere al fianco di così tante persone che lottano per un mondo più giusto ed equo. Questo riconoscimento è il riflesso del lavoro collettivo per una società in cui l'uguaglianza razziale e la giustizia sociale sono una realtà.

Lo dedico a tutte le donne nere e alle periferie del Brasile, che sono la vera fonte della mia resistenza", ha commentato Franco, sorella dell'ex consigliere comunale di Rio de Janeiro e attivista per i diritti umani, Marielle Franco, assassinata nel marzo 2018 su ordine delle milizie paramilitari



