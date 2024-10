Sospetti di corruzione nel Consiglio di transizione di Haiti

Ci sono sospetti di corruzione nel Consiglio di transizione che guida Haiti da giugno, in seguito alle dimissioni del primo ministro Ariel Henry: li ha sollevati in un rapporto l'Unità anticorruzione locale puntando il dito in particolare contro Louis Gérald Gilles, Smith Augustin ed Emmanuel Vertilaire, membri del Consiglio di transizione presidenziale. Le accuse sono di abuso di potere, concussione e corruzione passiva. Il direttore generale dell'agenzia, Hans Ludwig Joseph, ha informato che il rapporto è stato trasmesso alla giustizia.

Paese più povero della regione, Haiti è colpita dalla violenza dei gruppi criminali, aggravatasi negli ultimi mesi, e si trova ad affrontare una crisi umanitaria quasi permanente. La situazione della sicurezza rimane critica nonostante la presenza di una missione multinazionale di sostegno alla sicurezza guidata dal Kenya.



