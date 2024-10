Scoperto un maxi-giacimento di gas nel nord della Colombia

La compagnia petrolifera brasiliana Petrobras ha annunciato la scoperta di un giacimento di gas offshore nel nord della Colombia che potrebbe garantire l'autosufficienza energetica per i prossimi decenni.

Lo ha affermato Rogeiro Suárez, direttore generale degli asset esplorativi di Petrobras, che ha in concessione il blocco denominato Sirius, nelle acque del mar dei Caraibi, insieme alla statale colombiana Ecopetrol.

"Questo progetto può garantire la sicurezza energetica per decenni", ha affermato Suárez. "Sirius ha riserve equivalenti a 170 milioni di metri cubi di gas, una dimensione paragonabile solo al giacimento di Chuchupa, che ha fornito gas naturale alla Colombia negli ultimi 45 anni", ha aggiunto.

La scoperta del giacimento arriva proprio nel momento in cui la Colombia attraversa una grave crisi dovuta al calo delle riserve esistenti di gas che renderà necessario per il 2025 un ulteriore incremento delle importazioni per soddisfare le esigenze del mercato.

Un ostacolo giuridico allo sfruttamento del nuovo giacimento potrebbe essere tuttavia rappresentato dal provvedimento presentato dalle comunità indigene di Santa Marta, nel nord del Paese, che affermano di non essere state consultate prima dell'avvio delle esplorazioni e ne chiedono la sospensione temporanea.



