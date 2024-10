Messico, Sheinbaum prepara una nuova strategia sulla sicurezza

Come annunciato nel suo discorso di insediamento davanti ai rappresentanti di più di 100 Paesi del mondo, la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha confermato che sta lavorando ad un programma per la sicurezza, che mira, tra le altre cose, alla riduzione dei crimini ad alto impatto.

"L'8 ottobre, martedì della prossima settimana — ha detto — presenteremo il Piano per la sicurezza nazionale, iniziative che adotteremo soprattutto per rafforzare l'intelligence e le indagini".

La strategia, ha spiegato, si baserà su quattro assi: attenzione alle cause - indirizzando gli sforzi soprattutto ai giovani abitanti dei comuni con i più alti tassi di criminalità - consolidamento della Guardia nazionale, intelligence-investigazione e coordinamento di tutte le operazioni e iniziative.



