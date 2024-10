In Venezuela il 26% vuole emigrare, lo rivela un sondaggio

Uno studio della società di sondaggi 'Poder y Estrategia' ha rilevato che, dopo le contestate elezioni del 28 luglio, è aumentata l'intenzione dei venezuelani di emigrare per sfuggire alla crisi. Secondo il rilevamento il 26% degli intervistati - tra i due ed i tre milioni di persone - vorrebbe lasciare il Paese "per un futuro migliore". Il 45% di questi vuole andare negli Stati Uniti (27%) o in Spagna (18%). Tra coloro che vogliono partire, il 20% non ha un piano concreto per farlo, mentre il 6% ne ha uno e lo sta portando avanti.

Per emigrare, il 13% degli intervistati preferisce attraversare il confine con la Colombia e l'11% con il Brasile.

I dati del sondaggio confermano la tendenza in aumento già registrata prima delle elezioni, quando tra il 10 e il 18% degli intervistati aveva dichiarato che se Nicolás Maduro fosse rimasto al potere avrebbe pensato di andarsene.

Attualmente sono otto milioni i venezuelani emigrati, secondo l'Unhcr. Ciò significa che un venezuelano su quattro vive giá fuori dal suo Paese.

Il sondaggio di Poder y Estrategia è stato condotto in tutto il Venezuela tra il 13 e il 18 settembre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA