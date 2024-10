Ex presidente ecuadoriano incontra Assange 12 anni dopo l'asilo

L'ex presidente dell'Ecuador, Rafael Correa, ha pubblicato sul suo account ufficiale su X una fotografia in cui lo si vede abbracciare il fondatore di WiKiLeaks, Julian Assange, al quale durante il suo governo (dal 2007 al 2017) concesse asilo nell'ambasciata ecuadoriana a Londra, nell'agosto 2012. Limmagine corrisponde ad un incontro tra Assange e Correa a Strasburgo, nel quadro dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

"Finalmente ho potuto incontrare Julian Assange di persona.

Con la risoluzione del Consiglio d'Europa, che afferma chiaramente che Julian è stato perseguitato politicamente, i conti cominciano a essere regolati con la storia", ha scritto Correa.

L'ex presidente risiede in Belgio dal 2017 e contro di lui pende una condanna della giustizia ecuadoriana a 8 anni di carcere e una richiesta di estradizione per corruzione. Correa nega le accuse ritenendo che si tratti di persecuzione politica.





