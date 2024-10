Brasile: getta soldi sugli elettori, arrestato candidato sindaco

A tre giorni dalle elezioni comunali in Brasile, un candidato a sindaco, Raione Cabral, è stato arrestato per aver lanciato soldi sugli elettori durante un comizio. L'episodio è avvenuto nella città di Coari, situata nell'entroterra dello stato di Amazonas.

Nelle immagini, riprese dalla popolazione, si vede il politico gettare banconote agli elettori, un gesto che, secondo la polizia federale, caratterizza il reato di compravendita di voti.

In video postate sui social si vedono gli abitanti della cittadina mentre si riuniscono in una piazza a Coari. Poco dopo scoppia un trambusto tra le persone che cercano di accaparrarsi i soldi buttati in aria dal candidato.



