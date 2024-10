A San Paolo incendio nell'iconico Copan dell'architetto Niemeyer

Un incendio è scoppiato questo pomeriggio in uno dei palazzi simbolo di San Paolo, l'edificio Copan del celebre architetto brasiliano Oscar Niemeyer. Le fiamme sono iniziate in un appartamento al 22esimo piano propagandosi anche nei piani sottostanti, fino al 18esimo.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che dopo alcune ore hanno dichiarato controllato l'incendio. Tutti gli inquilini sono stati evacuati e ancora non ci sono informazioni su possibili vittime o feriti, secondo il portale all news brasiliano UOL.

Non sono state rese note le cause del rogo. Diverse foto e video condivisi sui social media mostrano la fuoriuscita di molto fumo ricoprire la facciata. Con 1.160 appartamenti Il Copan, alto 115 metri, è uno dei più grandi complessi residenziali del Brasile. Inaugurato nel 1966 in pieno centro di San Paolo in passato ha ospitato fino a 5000 inquilini. Ha 200 ascensori e circa 200 posti auto.



