Milei incontra il vero 'Lupo di Wall Street' Jordan Belfort

Dopo gli elogi pubblici ricevuti nei giorni scorsi, il presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha ricevuto oggi alla Casa Rosada Jordan Belfort, il broker statunitense che ha ispirato il personaggio interpretato da Leonardo di Caprio ne "Il Lupo di Wall Street" di Martín Scorsese.

"Due appassionati difensori del libero mercato e della libertà individuale", ha scritto Belfort in un post pubblicato su X dopo l'incontro e corredato da una serie di foto con Milei.

Il Lupo di Wall Street ha quindi ribadito la sua previsione sul futuro dell'Argentina, considerato "luminoso" grazie al programma economico del presidente ultraliberista.

In un precedente post l'ex 'Lupo di Wall Street' aveva affermato che "negli Stati Uniti dovrebbero fare come Milei e prendere in mano la motosega". "E' incredibile vedere come le azioni in Argentina, hanno iniziato a volare non appena il governo ha smesso di sperperare denaro ed ha avviato misure di austerità", aveva aggiunto.

Nel 1999 Belfort è stato condannato a 22 mesi di prigione negli Usa per insider trading e riciclaggio. Oggi è in coppia con una modella e influencer argentina oltre a continuare la sua attività di broker è anche un ricercato conferenziere esperto in discorsi motivazionali.



