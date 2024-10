Carter Center esibisce i documenti delle elezioni in Venezuela

Il capo della missione di osservatori del Carter Center alle elezioni presidenziali in Venezuela del 28 luglio, Jennie Lincoln, ha esibito oggi copie originali degli atti ufficiali degli scrutini affermando che si tratta di documenti che "mostrano la vittoria del candidato dell'opposizione Edmundo González con il 67% delle preferenze" Lo ha detto nel corso di un intervento tenuto oggi presso il Consiglio Permanente dell'Organizzazione degli Stati Americani (Osa) precisando che i documenti in suo possesso sono "copie originali ricevute attraverso un corriere internazionale".

Lincoln ha affermato che "il sistema di voto elettronico in Venezuela è ottimo" e garantisce la certificazione immediata attraverso la stampa di un documento (acta) munito di codice QR.

"Le autorità elettorali (Cne), il governo di Nicolas Maduro, le Forze Armate, il Partito socialista unito del Venezuela, e l'opposizione conoscono qual'è il vero riusltato delle elezioni", ha quindi concluso il capo missione del Carter Center.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA