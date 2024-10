Camion cisterna scortati per evitare furti in Bolivia

Tutti i camion cisterna che trasportano carburanti saranno scortati dalle forze armate boliviane dagli impianti di distribuzione fino alle stazioni di servizio. Lo annunciano l'Agenzia nazionale per gli idrocarburi (Anh) e il ministero della Difesa informando sul piano di controlli straordinario disposto dalle autorità per evitare furti e limitare così il fenomeno del contrabbando, fiorente a causa dello scarseggiare di benzina e gasolio sul mercato per la crisi economica e la mancanza di riserve in valuta internazionale.

Secondo il direttore dell'Anh Germán Jiménez il monitoraggio "più rigoroso" dei trasporti offrirà una "tracciabilità reale" in grado di garantire che le autocisterne arrivino alle stazioni di servizio con lo stesso volume di carburante con cui sono partite dai centri di stoccaggio. Ogni settimana saranno 1.000 i soldati schierati nei servizi anti-contrabbando.



