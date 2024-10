Brasiliana trovata morta sullo yacht di un rapper a Miami

Una modella brasiliana di 31 anni, Adriana Vieira, è stata trovata morta in circostanze misteriose in un porto di Miami. Secondo il sito The U.S Sun, il 21 settembre la giovane aveva partecipato a una festa su uno yacht organizzata da un rapper, la cui identità non è stata rivelata. Il corpo della ragazza è stato trovato galleggiante, ma non sono ancora state divulgate le cause del decesso.

A confermare per primo la notizia è stato il fratello, Leandro Vieira, che sui social ha postato una dichiarazione di sua madre.

La modella, originaria di San Paolo e mamma di un bambino di 6 anni, ha più di 500mila follower sul suo profilo Instagram.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA