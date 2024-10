Bolivia, 'interessi politici per sfiancare il governo col fuoco'

Sarebbero "forti interessi politici" ad aver causato gli incendi in corso da tre mesi nella Chiquitania", la foresta tropicale secca che si estende nel dipartimento di Santa Cruz grande due volte l'Italia. A dichiararlo è il ministro della Difesa della Bolivia Edmundo Novillo secondo cui l'obiettivo è quello di "indebolire il governo del presidente Luis Arce".

"È un anno pre-elettorale e ci sono interessi politici forti nel far continuare a bruciare la Chiquitania, come quello di far apparire il governo di Arce come un esecutivo incapace", ha detto Novillo nel programma La Mañana en Directo (La Mattina in Diretta) sulla radio nazionale Erbol.

Novillo ha poi denunciato che gli incendi sono dolosi e ha fatto riferimento all'interesse di alcuni esponenti della comunità di Santa Cruz, soprattutto tra i medi e grandi proprietari terrieri, ad espandere i terreni agricoli proprio attraverso il fuoco. "Chi vuole appiccarlo e conosce la regione si reca in posti inaccessibili, in aree protette dove non ci sono strade, con questo obiettivo criminale e poi si nasconde", ha concluso il ministro della Difesa boliviano.



