Argentina, universitari in piazza 5 mesi dopo la prima protesta

Nuovo corteo degli universitari, oggi in Argentina, cinque mesi dopo la marcia che portò circa 430.000 persone in Plaza de Mayo a Buenos Aires e costrinse il governo di Javier Milei a dialogare con i rettori e con i sindacati. La manifestazione inizierà alle 14 locali (le 19 italiane) nei pressi del Congresso nazionale, davanti al quale è stato montato un palco di 13 metri.

Stavolta la protesta è incentrata sulla decisione dell'esecutivo di porre il veto alla legge sul finanziamento dell'università e di destinare al bilancio del prossimo anno la metà delle risorse richieste dai rettori per il funzionamento.

Secondo i dimostranti, il governo non ha calcolato un aumento degli stipendi al livello dell'inflazione.

"Ci aspettiamo molta gente in piazza, come avvenuto ad aprile, crediamo che sia una questione che va oltre l'appartenenza ideologica, partitica o sindacale", sottolineano gli organizzatori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA