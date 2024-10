Argentina, migliaia di universitari in piazza contro i tagli

Centinaia di migliaia di studenti universitari, oltre a docenti e sindacati, manifestano oggi in tutta l'Argentina per protestare contro la decisione del presidente ultraliberista Javier Milei di imporre il suo veto ad una legge recentemente approvata in Parlamento che garantisce il finanziamento delle università pubbliche.

Il raduno principale si tiene a Buenos Aires nella piazza dei due Congressi, di fronte al Parlamento, già colma di manifestanti mentre si osserva anche una lunga colonna che riempie allo stesso modo le centinaia di metri del corso che porta verso il palazzo di governo, la Casa Rosada.

Il governo ha annunciato che anche in questa occasione farà rispettare il protocollo anti-picchetti e ha dispiegato migliaia di agenti nelle adiacenze del Parlamento che appare a sua volta interamente transennato.

E' la seconda grande manifestazione che si tiene in difesa dell'università pubblica dall'inizio del mandato di Milei a dicembre. Ad aprile la protesta di centinaia di migliaia di studenti, docenti e sindacati, costrinse il governo a intavolare un dialogo sul finanziamento dell'educazione pubblica, ma la recente decisione di imporre il veto alla legge che garantisce gli stanziamenti per le università ha riportato di nuovo la gente in piazza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA