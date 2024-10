Un influencer vicino a Bolsonaro catalizza il voto in Brasile

È un ex coach motivazionale di 37 anni la grande novità delle elezioni comunali del 6 ottobre in Brasile: Pablo Marçal, candidato a sindaco di San Paolo (la città più popolosa e importante del Paese) per il Partito rinnovatore laburista brasiliano (Prtb, conservatore), ha occupato le cronache nelle ultime settimane dopo essere stato ferito con una sedia in un dibattito televisivo da uno dei suoi avversari, l'ex presentatore José Luiz Datena.

Marçal - un influencer digitale con un patrimonio dichiarato di 170 milioni di reais (28 milioni di euro) e considerato vicino all'ex presidente Jair Bolsonaro - aveva comunque già monopolizzato l'attenzione degli elettori con le sue costanti provocazioni e aggressioni verbali rivolte ai rivali.

Grazie anche alla forte ripercussione sui social, ora appare al terzo posto nei sondaggi, ma in parità tecnica con il sindaco uscente Ricardo Nunes, del Movimento per la democrazia brasiliana (Mdb, di centro), ufficialmente appoggiato da Bolsonaro, e con Guilherme Boulos, del Partito socialsmo e libertà (Psol, di estrema sinistra), sostenuto dall'attuale presidente, Luiz Inacio Lula da Silva.

"Marçal si colloca in una nicchia che possiamo chiamare 'coach della prosperità', che ha acquisito molta forza negli ultimi anni, in particolare durante la pandemia", ha detto all'ANSA la politologa e ricercatrice dell'Università di San Paolo, Thais Pavez, che studia il fenomeno del 'bolsonarismo'.

"La novità di Marçal è che è un nativo digitale, simbolo di un nuovo movimento di influencer che entrano direttamente in politica. Questa dinamica ha un impatto sulla stessa politica tradizionale, che è associata a qualcosa che non risolve i problemi delle persone. In questo senso, Marçal è più Bolsonaro che Bolsonaro stesso", ha aggiunto l'esperta.



