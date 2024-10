Sheinbaum in carica, è la prima presidente donna del Messico

Nella sede legislativa di San Lázaro della capitale del Paese, alla presenza dei deputati e senatori che compongono il Congresso federale, Claudia Sheinbaum ha prestato giuramento come nuova presidente del Messico per il periodo 2024-2030.

"Il 2 giugno di quest'anno — ha detto dopo aver ricevuto la fascia presidenziale — il popolo del Messico, in modo democratico e pacifico, ha detto forte e chiaro: 'è tempo di trasformazione, è tempo di donne'. Oggi, 1 ottobre 2024, inizia la seconda tappa della trasformazione della vita pubblica del Paese. E oggi, dopo 200 anni di Repubblica e 300 anni di colonia, cioè dopo almeno 500 anni, per la prima volta noi donne veniamo a guidare i destini della nostra nazione".

Nei primi minuti di oggi, i ministeri dell'Interno, della Pubblica sicurezza, della Difesa e della Marina hanno tenuto le rispettive cerimonie di insediamento dei nuovi titolari.

Seguiranno in giornata gli altri dicasteri ed enti pubblici.





