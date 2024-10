Perù, Keiko Fujimori ancora al centro di indagini per corruzione

Keiko Fujimori, la figlia del defunto ex presidente del Perù, Alberto Fujimori, e possibile candidata alle presidenziali del 2026 per lo schieramento conservatore Perù Libre, è finita di nuovo al centro di uno scandalo per corruzione e traffico di influenze.

A dare il via alla nuova inchiesta della giustizia è il ritrovamento di registrazioni risalenti al 2015 che dimostrerebbero un suo intervento diretto nella nomina della ex procuratrice dell'unità anti-riciclaggio Elizabeth Peralta e "interferenze" successive di quest'ultima in un'inchiesta per riciclaggio contro Fujimori.

Gli audio in questione, riferisce la testata 'La Republica', sono stati rinvenuti in una chiavetta usb sequestrata durante la perquisizione nell'ufficio di Peralta.

La figlia dell'ex presidente è al centro anche di un'inchiesta della giustizia per il finanziamento illecito delle campagne elettorali del 2011 e 2016 dove Keiko era candidata alla presidenza. Nell'ambito del processo aperto su questa inchiesta il pubblico ministero ha chiesto a luglio la condanna a 30 anni di carcere per aver ricevuto oltre un milione di dollari dal gigante brasiliano delle costruzioni Odebrecht a cambio della concessione di appalti pubblici.

Tra le imputazioni nei suoi confronti figurano quelle di riciclaggio di denaro, crimine organizzato, ostruzione della giustizia e falsa dichiarazione in una procedura amministrativa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA