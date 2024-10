Panama all'Ue, 'toglieteci dalla lista dei paradisi fiscali'

Il presidente di Panama, José Raúl Mulino, nei prossimi giorni andrà in Europa per discutere la questione delle liste in cui il suo Paese appare come "paradiso fiscale". Panama è incluso nella lista nera dei paradisi fiscali dell'Unione europea.

"Tutto indica che il presidente visiterà l'Europa a ottobre, con un programma importante", ha detto in tv il ministro degli Esteri, Javier Acha-Martínez. "I temi saranno ovviamente due: le liste e gli investimenti che si possono realizzare a Panama", ha aggiunto il ministro.

Nel suo primo discorso all'Assemblea generale dell'Onu, Mulino - che ha iniziato il suo mandato quinquennale il 1 luglio - ha difeso l'esclusione di Panama dalla lista dei cosiddetti "paradisi fiscali" e sottolineato come sia "paradossale" che i Paesi che approvano l'inclusione di Panama in queste liste utilizzino il Canale di Panama e "partecipino a gare pubbliche".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA