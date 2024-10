Diego Armando Maradona avrà un suo mausoleo a Buenos Aires. La giustizia argentina ha infatti autorizzato oggi il trasferimento della salma dal cimitero di Bella Vista alla struttura che verrà predisposta nel quartiere di Puerto Madero, uno dei principali spot turistici della capitale.

La decisione del tribunale numero 3 di San Isidro - che indaga ancora sulla morte del 'pibe de oro' avvenuta il 20 novembre del 2020 in circostanze ancora non chiarite - accoglie la richiesta delle figlie, Dalma e Giannina, insieme al resto degli eredi, che a fine del 2023 hanno manifestato il desiderio di realizzare il 'Memorial M10', pensato come "il luogo dove Maradona troverà il riposo eterno, vicino al popolo argentino".

L'idea del progetto, hanno affermato gli eredi al momento della presentazione, è che il Mausoleo sia aperto al pubblico e che venga realizzato in una spianata che oggi collega il palazzo di governo, la Casa Rosada, all'elegante quartiere di Puerto Madero, e che è raggiungibile a piedi anche dall'iconica Plaza de Mayo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA