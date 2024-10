Lula augura buona fortuna alla neopresidente messicana Sheinbaum

Il capo dello Stato brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha augurato buona fortuna alla presidente eletta del Messico, Claudia Sheinbaum, che si insedia oggi alla guida del Paese nordamericano.

"La delegazione brasiliana è vicina alla neopresidente alla quale augura un buon lavoro" auspicando "un rafforzamento delle relazioni tra Brasile e Messico", ha affermato Lula in una pubblicazione sui social media, elogiando il percorso politico e la formazione accademica della leader progressista. "Sheinbaum è una scienziata del clima, è stata membro del Consiglio intergovernativo sui cambiamenti climatici (Ipcc) e sarà la prima donna a ricoprire la carica di presidente del Messico".

Con Lula compongono la delegazione brasiliana la moglie Janja e i ministri di Esteri, Mauro Vieira, e Donne, Cida Gonçalves.

Il presidente imbarcherà subito dopo la cerimonia a Città del Messico per far rientro a Brasilia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA