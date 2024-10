'La peggiore siccità in 50 anni ha colpito il 58% del Brasile'

Circa il 58% del territorio brasiliano sta affrontando gli effetti di quella che è considerata la peggiore siccità avvenuta nel Paese negli ultimi 50 anni: lo ha affermato la ministra dell'Ambiente, Marina Silva, in un dibattito che ha preceduto la riunione ministeriale del gruppo Sostenibilità ambientale e climatica del G20, a Rio de Janeiro.

Secondo l'ex paladina dell'ecologia brasiliana, l'estrema siccità che colpisce diverse regioni del Brasile ha ridotto a circa 70 centimetri la profondità di alcuni fiumi dell'Amazzonia, che in genere raggiungono i 14 metri di profondità, lasciando isolate diverse comunità.

Silva ha spiegato che queste condizioni favoriscono la proliferazione degli incendi boschivi in ;;gran parte del Brasile, che hanno raggiunto numeri senza precedenti ad agosto e settembre e attualmente ammontano a circa 931, principalmente in Amazzonia.



