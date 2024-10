Il Lupo di Wall Street, 'gli Usa dovrebbero fare come Milei'

"Negli Stati Uniti dovrebbero fare come Milei e prendere in mano la motosega, è incredibile vedere come le azioni in Argentina, hanno iniziato a volare non appena il governo ha smesso di sperperare denaro ed ha avviato misure di austerità".

L'auspicio e l'analisi sull'attuale congiuntura argentina non è di un'esperto qualsiasi. A parlare è infatti Jordan Belfort, il broker immortalato da Leonardo di Caprio nel film di Martin Scorsese, 'Il Lupo di Wall Street'.

Già condannato negli Usa per insider trading e riciclaggio, Belfort - oggi un ricercato conferenziere - è sposato con una modella argentina e visita spesso il paese sudamericano.

Intervistato dall'emittente locale Neura, si è speso in elogi nei confronti di Milei e ha magnificato le possibilità di crescita dell'Argentina, "un paese che ha tutto: energia, minerali, risorse naturali, e gente con buona formazione". Secondo Belfort in tal senso "l'Argentina è facile da raccontare a un investitore", e il suo principale problema fino ad oggi è che è stato "il Paese peggior governato".

Il finanziere emblema del capitalismo selvaggio degli anni '90 coincide con Milei anche nel rifiuto del peronismo. "Non ho mai capito tutta la faccenda di Perón ed Evita, secondo me una visione come quella peronista distrugge un Paese, semplicemente non funziona".

Dopo aver incassato gli elogi di Elon Musk e quelli di Donald Trump, il leader argentino che si professa fra le altre cose un anarco-capitalista, riceve adesso anche quelli del Lupo di Wall Street, l'uomo che forse più di ogni altro incarna l'ideale del libero mercato scevro da regole e imposizioni.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA