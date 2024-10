I medici di El Salvador insorgono contro il governo

Dopo la pubblicazione nei giorni scorsi di alcuni annunci su giornali sudamericani per l'assunzione di specialisti "al fine di rafforzare i servizi sanitari pubblici in El Salvador", il Collegio di medicina (Cm) del Paese ha espresso il rifiuto della misura, "che non risolve le preoccupazioni di fondo".

Il problema nel settore sanitario - ha affermato in conmferenza stampa il dottor Ivan Solano Leiva, presidente del Cm - "non sta nella mancanza di specialisti, ma nella loro distribuzione e nelle condizioni di lavoro e salariali".

"Di fronte all'annuncio del ministero della Salute per assumere stranieri — ha aggiunto — il Collegio di medicina esprime il suo pieno sostegno ai professionisti salvadoregni".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA