Cile, stop all'esplorazione nella miniera di ferro Los Colorados

Le autorità ambientali cilene hanno decretato la conclusione anticipata del progetto esplorativo della miniera di ferro di Los Colorados, nella regione di Atacama, dopo aver giudicato "insufficiente" lo studio di impatto ambientale presentato dalla Compagnia mineraria del Pacifico (Cmp). Lo riferisce il quotidiano La Terceira secondo cui il documento non conteneva informazioni soddisfacenti sugli effetti delle emissioni di particolato (PM10 e PM2,5) nelle aree vicine al progetto. Dati ritenuti necessari dopo che nel corso di un monitoraggio erano state rilevate concentrazioni superiori ai limiti consentiti dalla normativa cilena.

Il disco verde allo studio ambientale era una condizione essenziale per il proseguimento del progetto di aggiornamento degli impianti con l'obiettivo di aumentare la capacità di lavorazione dei minerali e dare continuità operativa alla miniera fino al 2033.

L'investimento stimato dell'operazione era di 344 milioni di dollari, con inizio dei lavori previsto per il 1° giugno 2026.

Secondo le stime, in fase di costruzione il progetto avrebbe garantito il lavoro di 420 persone mentre una volta operativa la miniera avrebbe impiegato 1.280 persone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA