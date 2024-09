Venezuela, arrestati bodyguard della leader oppositrice Machado

Il partito dell'opposizione Vente Venezuela ha denunciato l'arresto di due uomini della sicurezza della leader Maria Corina Machado da parte di agenti governativi. In manette sarebbe finito nuovamente il responsabile della scorta, Milciades Ávila, già detenuto lo scorso 17 luglio e rilasciato 36 ore dopo.

"Ávila e Edwin Moya sono stati rapiti questo fine settimana da membri delle forze repressive del regime", ha annunciato sui social network il Comitato per i diritti umani del partito, precisando di non sapere dove i due si trovino e chiedendo la loro "libertà immediata".

Il "nuovo attacco" del governo nell'ambito della repressione "contro ogni dissidenza politica" avviene - secondo Vente Venezuela - a poche ore dalle dichiarazioni del presidente Nicolas Maduro sulla presunta fuga di Machado dal Paese con l'obiettivo di "creare uno scenario di disinformazione volto ad accerchiare ulteriormente la leader dell'opposizione e demoralizzare il Paese".



