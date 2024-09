Nuova ondata di calore in Brasile, temperature oltre i 40 gradi

Il Brasile affronta da oggi la sua ottava ondata di calore dell'anno, che dovrebbe durare fino all'8 ottobre, secondo le previsioni dell'Istituto meteorologico nazionale (Inmet). Le temperature sono previste oltre i 40 gradi nelle regioni del Centro-ovest e del Sud-est, dopo un fine settimana più mite.

Secondo Inmet e Climatempo, le zone più colpite dal caldo intenso dei prossimi giorni saranno l'interno di San Paolo, Goiás, Brasília, Minas Gerais occidentale, Mato Grosso meridionale e Mato Grosso do Sul. In queste regioni il caldo estremo dominerà la settimana.

Le ondate di calore sono caratterizzate da periodi di almeno cinque giorni in cui la temperatura supera di cinque gradi centigradi la media storica. In generale si prevede anche bassa qualità dell'aria e "alto potenziale" per l'insorgere di incendi, che ad agosto hanno distrutto circa 5 milioni di ettari, secondo i dati del MapBiomas Fire Monitor.



