Milei riceve Bukele, al via alleanza regionale sulla sicurezza

Il presidente argentino Javier Milei ha ricevuto oggi a Buenos Aires il suo omologo di El Salvador, Nayib Bukele, con un'agenda centrata sulla possibilità di dare il via a un'alleanza strategica regionale in materia di Sicurezza.

Questo è quanto trapelato al termine della riunione da fonti del governo argentino che hanno riferito che prima dell'incontro tra i due si è tenuta una riunione tecnica a livello ministeriale per l'interscambio di esperienze su questo tema.

Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dai due al termine dell'incontro. Il solo Bukele ha rilasciato una breve dichiarazione alla stampa. "Ho la migliore impressione al mondo di Milei, adoro quello che fa, siamo amici e realizzeremo cose buone per entrambi i paesi", ha detto il presidente di El Salvador.

I due si sono già riuniti una volta a giugno a San Salvador in occasione della cerimonia di insediamento di Bukele e oltre a condividere le politiche in materia di sicurezza sono accomunati da una visione economica ultraliberista e da un forte interesse per lo sviluppo tecnologico.



