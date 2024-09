Messico, Obrador lascia oggi Palazzo Nazionale

Il presidente uscente del Messico, Andrés Manuel López Obrador, lascerà la residenza ufficiale di Palazzo Nazionale stasera ale 18 ora locale (le 2 del mattino in Italia) dopo quasi sei anni nello storico edificio.

Durante una colazione organizzata per salutare i rappresentanti dei media che hanno assistito e partecipato alle sue conferenze mattutine, il capo dello Stato ha confermato che lascerà la sede principale del governo federale per dormire stanotte nella sua casa di Tlalpan, un quartiere nel sud della capitale, e consegnare domani la fascia presidenziale al nuovo capo dell'esecutivo, Claudia Sheinbaum.



