Messico: l'aeroporto di Acapulco pronto per voli di soccorso

Resta aperto solo per le operazioni di soccorso l'aeroporto di Acapulco, in Messico, dopo il passaggio del ciclone John, che ha causato almeno 24 vittime negli Stati di Oaxaca, Guerrero, Michoacán e Colima e ingenti danni nella regione.

Tutte le operazioni commerciali sono invece sospese.

Le autorità aeroportuali hanno informato che le strutture dello scalo "soddisfano i requisiti per effettuare voli di soccorso", con l'obiettivo di facilitare il trasferimento di persone in situazioni di emergenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA