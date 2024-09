Messico, con Obrador 13 riforme alla Costituzione

Alla scadenza del mandato del presidente uscente del Messico, Andrés Manuel López Obrador, 15 delle 28 iniziative di riforma costituzionale da lui presentate negli ultimi sei anni sono rimaste in attesa di approvazione nel Congresso del Paese.

Nel precedente sessennio (2012-2018), sotto la presidenza di Enrique Peña, ne rimasero due in cantiere e nessuna alla fine dell'amministrazione di Felipe Calderón (2006-2012).

Peña ottenne l'approvazione di 13 riforme, mentre Calderón negoziò il consenso del Congresso federale e della maggioranza di quelli statali per sei emendamenti.

Secondo un rapporto della Camera dei deputati, durante il sessennio di Obrador sono stati riformati 83 articoli della Costituzione, 156 in quello di Peña Nieto e 110 in quello di Calderón.



