Lula in Messico discute di Venezuela con Obrador

Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, è in Messico, dove oggi ha in agenda una discussione sul Venezuela con il presidente Andrés Manuel López Obrador, mentre domani partecipa all'insediamento della nuova presidente del Paese, Claudia Sheinbaum. Alla cerimonia è prevista la presenza di almeno altri sedici capi di Stato.

"Credo che questo sia un momento molto promettente per le relazioni bilaterali, grazie alla convergenza di visioni su vari dossier. Il Venezuela sarà oggetto di colloqui con il presidente López Obrador e anche con la presidente eletta Sheimbaum: è un tema all'ordine del giorno", ha dichiarato l'ambasciatrice Gisela Padovan, segretario per l'America Latina e i Caraibi presso il ministero degli Affari Esteri brasiliano.



