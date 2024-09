Incendi, la Bolivia decreta lo stato di disastro nazionale

Il governo della Bolivia ha decretato lo stato di disastro nazionale a causa degli incendi che da giugno hanno provocato devastazioni senza precedenti nel Paese, con oltre 7 milioni di ettari di vegetazione già andati in fumo. La decisione è stata annunciata dalla ministra María Nela Prada al termine di una riunione tra il presidente Luis Arce, il governatore del dipartimento di Santa Cruz Mario Aguilera e i sindaci dei municipi maggiormente interessati dalle fiamme.

Grazie alla misura saranno facilitate le procedure per poter adottare con maggiore rapidità ed efficacia le "azioni necessarie per proteggere l'ambiente, la salute e la vita dei cittadini boliviani". L'articolo 6 del decreto prevede una modifica del bilancio per poter destinare risorse extra alla lotta ai roghi. Ai ministeri degli Esteri e della Pianificazione è delegata la gestione della cooperazione degli aiuti internazionali.

Nei primi nove mesi del 2024 le fiamme hanno già causato danni maggiori a quelli causati dagli incendi boschivi del 2019, quando furono distrutti 5,3 milioni di ettari di vegetazione.

Particolarmente grave la situazione nel dipartimento di Santa Cruz, motore economico della Bolivia e principale centro agricolo e zootecnico del Paese dove le autorità parlano del "più grande disastro della storia".



