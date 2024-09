Il Brasile domenica alle urne per le elezioni municipali

Oltre 155 milioni di brasiliani si recheranno domenica alle urne nel primo turno delle elezioni municipali per le cariche di sindaci e consiglieri in 5.569 comuni in tutto il Paese.

La tornata costituisce un test importante per saggiare da una parte la tenuta del governo del presidente progressista Luiz Inácio Lula da Silva, giunto a metà del mandato, e dall'altra le possibilità di riscatto dell'ultraconservatore Jair Bolsonaro che, seppur proscritto fino al 2030, rimane il più importante esponente dell'opposizione.

Gli occhi saranno puntati soprattutto sulla metropoli di San Paolo che, con i suoi quasi 12 milioni di abitanti, è la più popolata del Brasile e del sudamerica. Qui il deputato Guilherme Boulos (Psol), protetto di Lula, sfida il sindaco Ricardo Nunes (MDB), che punta invece alla rielezione con l'appoggio di Bolsonaro.

Nella contesa tuttavia figura anche l'influencer evangelista di destra Pablo Marçal, che ha acquisito visibilità grazie a fake news e insulti che gli sono valsi anche l'aggressione di un avversario in pieno dibattito televisivo.

A San Paolo i sondaggi danno un pareggio tecnico tra Nunes e Boulos, ma Marçal appare a breve distanza e non si esclude che arrivi al ballottaggio. A Rio de Janeiro i sondaggi danno in vantaggio l'attuale sindaco Eduardo Paes, che gode del sostegno di Lula, mentre Bolsonaro spinge fortemente il suo candidato, Alexandre Ramagem, già al centro di un presunto scandalo di spionaggio illegale contro oppositori del governo dell'ex presidente.

Porto Alegre, città devastata dalle inondazioni dello scorso maggio, vede invece affrontarsi il sindaco Sebastião Melo (centro) in testa ai sondaggi, contro la deputata del Maria do Rosário, vicina a Lula.

Le urne rimarranno aperte dalle 8 alle 17 di domenica, e i 103 comuni con più di 200mila abitanti potranno andare al ballottaggio il 27 ottobre per l'elezione del sindaco se nessun candidato raggiungerà più della metà dei voti validi.



