Denuncia Onu, ad Haiti 'un abitante su due soffre di fame acuta'

La grave crisi di sicurezza che attraversa Haiti con il dilagare della violenza delle gang si ripercuote pesantemente anche sulle condizioni economiche e sull'approvvigionamento alimentare.

Lo afferma un rapporto del World food program (Wfp) delle Nazioni Unite secondo il quale "un abitante su due dell'isola soffre di fame acuta".

Si tratta, afferma il documento di "5,4 milioni di persone che lottano ogni giorno per sfamare se stesse e le loro famiglie rappresentando una delle percentuali più alte di persone con insicurezza alimentare acuta in qualsiasi crisi al mondo".

Tra queste, prosegue il documento "2 milioni sono in preda a livelli di emergenza di fame affrontando carenze alimentari estreme, malnutrizione acuta e alti livelli di malattia".

"Non dobbiamo voltare le spalle alla peggiore emergenza di fame nell'emisfero occidentale. Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite chiede urgentemente un ampio sostegno per aumentare in modo massiccio l'assistenza alle famiglie che lottano ogni giorno con estrema carenza di cibo, malnutrizione crescente e malattie mortali. Non può esserci sicurezza o stabilità ad Haiti quando milioni di persone affrontano la fame", ha affermato Cindy McCain, direttore esecutivo del Wfp delle Nazioni Unite.

Nel documento si evidenzia che il Wfp ha assistito fino ad oggi nel 2024 circa 1,35 milioni di haitiani, ma che sono necessari altri 230 milioni di dollari per implementare i programmi di assistenza fino alla fine dell'anno e si denuncia che le organizzazioni umanitarie continuano ad affrontare difficoltà nell'accesso alle comunità che vivono in aree controllate da gruppi armati. Negli ultimi sei mesi il numero di sfollati interni è quasi raddoppiato, superando le 700.000 unità e i rifugi, afferma il documento, sono sovraffollati e insalubri.



