Cile: governo aumenta fondi e forze per lotta al crimine

"Nel 2025 aumenteremo di oltre 28 miliardi di pesos (28 milioni di euro) il budget per combattere il crimine organizzato nelle carceri, ed avremo 1300 carabinieri in più sulle strade del Paese". Lo ha detto il presidente cileno Gabriel Boric, con un messaggio a reti unificate, presentando la legge di Bilancio 2025 che oggi comincia il suo iter di discussione al Congresso (il parlamento cileno). Si tratta dell'ultima di cui il governo di sinistra assicurerà l'intera esecuzione, considerato che il mandato dell'attuale esecutivo termina il prossimo marzo 2026.

Annunciando che entro il 2025 si prevede una crescita del 2,6% il capo dello stato ha poi sottolineato i progetti portati avanti dalla sua amministrazione in materia di "politiche di giustizia sociale", tra cui l'innalzamento del salario minimo a 500.000 pesos (circa 500 euro); la legge sulla settimana lavorativa di 40 ore, l'assistenza sanitaria pubblica gratuita a costo zero.

La legge di bilancio 2025, che aumenta di 2,7 punti percentuali la spesa pubblica rispetto all'anno in corso, contempla grandi opere nel porto di San Antonio con cui gestire il previsto aumento della domanda di commercio estero, e sulla rete viaria nel sud del paese.



