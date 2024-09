Argentina, Karina Milei diventa presidente della Libertà Avanza

Karina Milei, sorella del presidente dell'Argentina, Javier Milei, è stata nominata a capo del partito La Libertà Avanza (Lla) in vista della selezione delle candidature alle prossime elezioni legislative del 2025 dove lo schieramento ultraliberista punta a incrementare l'attuale sparuto gruppo di 6 senatori (su 72) e 39 diputati (su 257). Lo riferisce un comunicato di Lla dove si sottolinea che in questo modo il partito del presidente "non dipende più da nessuna alleanza elettorale".

Nel discorso tenuto sabato in un comizio insieme al fratello Javier Milei, Karina - al suo debutto come oratrice in un atto politico - ha ricordato che "l'anno scorso è successo un miracolo" e che "Milei ha vinto le elezioni presidenziali senza avere un partito", assicurando quindi che lo schieramento ultraliberale "riempirà il Parlamento nel 2025".

L'attuale segretaria generale della Presidenza ha quindi invitato gli elettori a sostenere Milei e a proseguire "la lotta contro la casta politica" - principale slogan che ha consentito a Milei di arrivare alla presidenza.

Il lancio ufficiale della lista del partito di Milei avviene in un contesto i sondaggi mostrano un calo sensibile del sostegno all'operato del presidente - sceso per la prima volta sotto il 50% - e a pochi giorni dalla pubblicazione dell'ultimo rilevamento dell'indice di povertà che ha segnato un +52,9% con un incremento di oltre 11 punti rispetto al rilevamento precedente.



