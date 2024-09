Venezuela: Maduro,leader opposizione pronta a lasciare paese

La leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado si prepara a lasciare la nazione caraibica. Lo ha detto - come riporta l'agenzia Efe - il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, aggiungendo che "gli antichavisti sono dei codardi".

Maduro ha parlato durante la manifestazione convocata per celebrare la sua controversa rielezione il 28 luglio scorso.

Migliaia di sostenitori del governo venezuelano sono scesi nelle strade di Caracas per celebrare la "grande vittoria": automobilisti hanno guidato per diversi chilometri nella zona ovest della capitale venezuelana, suonando il clacson in sostegno di Maduro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA