Milei, 'il mio governo è il migliore della storia in Argentina'

Il presidente dell'Argentina Javier Milei ha rivendicato i risultati della sua azione alla guida del "il miglior governo della storia" del Paese e non ha risparmiato sferzate ai detrattori che criticano l'amministrazione.

In un acceso intervento alla Convention del suo partito La Libertà Avanza, ha evidenziato principalmente il raggiungimento di obiettivi in campo economico ottenuti in meno tempo del previsto. "Ci aspettavamo esiti positivi in un periodo di 18 e 24 mesi" e invece "se guardiamo a cosa è successo in nove mesi, l'inflazione scesa dal 54% al 2,1% passando dal 17.000% annuo al 28%", ha detto. Senza risparmiare stoccate ai precedenti governi il capo dello stato ha poi lanciato un appello ai suoi sostenitori. "Non lasciatevi intimidire dai giornalisti che manipolano la realtà e da sindacalisti e imprenditori corrotti.

Andate avanti, perché la vittoria in battaglia non dipende dal numero dei soldati, ma dalle forze che vengono dal cielo", ha affermato.



