I venezuelani non potranno rientrare con passaporto scaduto

I venezuelani che si trovano fuori dal proprio Paese con il passaporto scaduto non potranno entrare in territorio nazionale. Lo riferisce la compagnia aerea Latam Colombia in una nota in cui indica che, secondo le disposizioni del governo venezuelano, chi ha i documenti d'identità scaduti dovrà "richiedere un documento sostitutivo di viaggio al consolato o all'ambasciata venezuelana all'estero e registrarlo presso la compagnia aerea almeno 72 ore prima dell'imbarco".

Anche i cittadini che hanno doppia nazionalità dovranno presentare un passaporto venezuelano valido, in caso contrario non sarà possibile entrare nel Paese con documento dell'altro Paese.

La misura rende di fatto impossibile il rientro in Patria di tutti i cittadini che si trovano in Argentina, Ecuador, Cile e negli altri Paesi dove la rete diplomatica e consolare è stata chiusa. Secondo una disposizione del Servizio di immigrazione venezuelano (Saime) dello scorso 25 settembre infatti "i venezuelani che si trovano fuori dal Paese e hanno presentato il loro passaporto presso i consolati chiusi, possono recarsi presso la nostra sede principale a Caracas per ritirare il documento di viaggio".

Dopo le elezioni presidenziali del 28 luglio - riferisce Efecto Coccio - numerose Ong, movimenti politici di opposizione, giornalisti e attivisti per i diritti umani hanno denunciato che propri passaporti sono stati cancellati dal Saime senza alcuna spiegazione. Una misura che ha raggiunto anche i migranti venezuelani che non sono politicamente attivi.

Le denunce si sono aggiunte a quelle anteriori alle elezioni di cittadini che hanno avuto difficoltà a ottenere documenti presso la rete consolare. Per questo motivo l'Argentina ha recentemente deciso di consentire l'accesso al Paese di rifugiati argentini anche con documenti scaduti.



